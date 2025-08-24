Велаяти предлагает Ирану путь самоизоляции?

Автор: Акпер Гасанов

Советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти в своем очередном заявлении вновь вернулся к теме особой "буферной" роли Кавказа в иранской истории. Ссылаясь на труды Геродота и эпоху Кира Великого, он подчеркнул, что именно Кавказ испокон веков был "стратегическим щитом" для Персии. Как видим, он ставит интересы Ирана выше интересов всего региона, что само по себе, мягко говоря, не конструктивно.

Действуя в том же ключе, он решительно отверг саму идею Зангезурского коридора, который должен соединить Азербайджан с Нахчываном, предупредив, что реализация этого проекта "поставит под угрозу безопасность региона", что является неправдой. Более того, Велаяти прямо заявил: Тегеран будет противостоять этому плану - даже если Россия не захочет к нему присоединиться.

Очевидно, что в его рассуждениях есть принципиальная ошибка, свойственная не только части иранской элиты, от имени которой он выступает, но и армянским реваншистам. Они живут не настоящим и будущим, а прошлым. Судите сами - Велаяти апеллирует к временам Ахеменидов, Кирa Великого и Геродота. До и в ходе 44-дневной войны мы часто слышали рассуждения армянских "экспертов" разного пошиба, которые апеллировали к тому же Геродоту, Страбону и Плинию-младшему.

При этом совершенно очевидно, что политика XXI века не может строиться на реалиях V века до н. э. или даже XIX века. Подобные аргументы звучат так же, как заявления армянских реваншистов, которые пытались оправдать свои территориальные притязания к Азербайджану ссылками на "древнюю историю", игнорируя нормы международного права и геополитические реалии сегодняшнего дня.

Бесспорно, что Кавказ сегодня - это регион, где расположены состоявшиеся и независимые государства, имеющие право на развитие, транспортные коммуникации и интеграцию в мировую экономику. Азербайджан, Армения и Грузия - это современные игроки, а не вассалы Персидской империи. Но тут важно подчеркнуть: Велаяти выражает не единую иранскую позицию, а точку зрения лишь определенной части элиты - консервативных кругов, ориентированных на идею "стратегической обороны" и недоверие к соседям.

Но есть и иная линия, которую демонстрирует президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он неоднократно посещал Азербайджан, возлагал цветы на Аллее шехидов в Баку, побывал в освобожденной Шуше. Его недавние заявления ясно показывают: он рассматривает Азербайджан как естественного партнера, с которым Тегерану нужно выстраивать теплые и дружественные отношения.

Более того, Пезешкиан понимает, что региональная стабильность и развитие транспортных коридоров выгодны и Ирану - они открывают новые экономические возможности, усиливают его роль как транзитной страны и снижают зависимость от санкционного давления Запада. Так что, не все так однозначно в позиции официального Тегерана. И это нужно учитывать.

Но в любом случае, когда Велаяти говорит о противодействии Зангезурскому коридору, он упускает несколько принципиальных моментов. В первую очередь то, что Азербайджан и Армения уже согласны на реализацию проекта. Различия есть только в том, как именовать данный проект. Но в целом, Ереван и Баку понимают: дорога через Зангезур - это не только транспорт, но и реальный шанс на снижение конфронтации, экономическое оживление и восстановление связей, разорванных десятилетиями конфликта.

На этом фоне как-то, мягко говоря, удивительно слышать рассуждения Велаяти. Ведь, по сути, он предлагает игнорировать интересы Азербайджана и Армении - главных участников данного проекта. И тут я вынужден кое о чем напомнить. Как известно, 20% территории Азербайджана долгие годы находились под армянской оккупацией. И все эти годы та часть иранской элиты, чьим рупором выступает Велаяти, не содействовала освобождению этих земель. Азербайджан добился этого сам - вопреки планам и надеждам тех, кто хотел сохранить "замороженный конфликт" ради собственных интересов.

Так что, любые попытки кого бы то ни было противодействовать реализации планов Азербайджана, которые основываются на международном праве и принципах выгоды для участвующих в них государств, обречены на неудачу. Зангезурский коридор или "Дорога Трампа", как иначе называют данный проект, являет собой элемент новой региональной архитектуры. Он соединяет Турцию, Азербайджан, Нахчыван, Центральную Азию и далее Китай в рамках транспортных инициатив.

Армения получает возможность стать транзитной страной и снизить уровень своей изоляции. И об этом открыто говорит премьер-министр РА Никол Пашинян. В этих условиях противодействие этому проекту со стороны Ирана выглядит не логичным: вместо того, чтобы включиться в процесс и получить экономические выгоды, часть иранской элиты выбирает конфронтационную линию.

По сути, Велаяти предлагает Ирану противостоять не только Азербайджану, но и Армении, а также интересам Турции и России, которые объективно заинтересованы в транспортной разблокировке региона. Это путь к самоизоляции. Такая политика не укрепляет безопасность Ирана, а наоборот - ослабляет его позиции. И чем скорее это поймут и признаю те силы, от имени которых выступает Велаяти, тем будет лучше для всех.