Разбитый Ferrari Майкла Антонио выставлен на eBay

Поврежденный Ferrari бывшего форварда "Вест Хэма" Майкла Антонио выставлен на продажу на eBay за 50 тысяч фунтов стерлингов. Автомобиль стал напоминанием о страшной аварии, в которую футболист попал в декабре 2024 года, врезавшись в дерево, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В результате ДТП он получил множественные переломы бедра и был доставлен в больницу на вертолете. По словам игрока сборной Ямайки, ему буквально чудом удалось выжить.

После восстановления он отказался от мощных машин в пользу минивэна, заявив, что "спорткары ему больше не друзья". Поврежденный Ferrari Lusso, стоимостью около 260 тысяч фунтов, теперь продается на eBay за 50 тысяч - в объявлении уточняется, что авто можно использовать "на запчасти или под восстановление".

Футболист признался, что почти ничего не помнит о моменте аварии, а его семья рада, что он остался жив. Несмотря на тяжелую травму, Антонио сумел вернуться в футбол уже в июне 2025 года, сыграв за сборную Ямайки. Однако "Вест Хэм" не продлил с ним контракт, и сейчас 34-летний форвард остается без клуба, совмещая восстановление с работой футбольным экспертом на TNT Sports.