Важное обновление в Google Chrome

Компания Google объявила о внедрении новой функции в браузере Chrome для настольных компьютеров и устройств на Android, которая автоматически будет отключать уведомления от сайтов, игнорируемых пользователями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что механизм не затронет установленные на устройство веб-приложения. Ограничения будут применяться только к сайтам, регулярно рассылающим уведомления, на которые пользователи практически не реагируют.

По данным Google, менее 1% всех уведомлений, отправляемых через Chrome, вызывают какую-либо активность со стороны пользователей. В компании отмечают, что большинство из них скорее отвлекают, чем приносят пользу.

Тестирование новой функции показало существенное сокращение объема навязчивых уведомлений, при этом общее число кликов изменилось незначительно. Напротив, сайты, которые рассылают уведомления реже, отметили рост пользовательского взаимодействия.

Обновление будет внедрено постепенно в будущих версиях Chrome и направлено на повышение удобства и концентрации пользователей, одновременно сохраняя доступ к действительно важным уведомлениям.