Cтрельбе в баре на острове в США

Стрельба произошла в баре Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине, США. Погибли четыре человека, еще не менее 20 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает управление шерифа в X.

