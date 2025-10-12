https://news.day.az/world/1787645.html Cтрельбе в баре на острове в США - есть погибшие Стрельба произошла в баре Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине, США. Погибли четыре человека, еще не менее 20 пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает управление шерифа в X. Стрельба произошла в баре Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине, США.
Cтрельбе в баре на острове в США - есть погибшие
Стрельба произошла в баре Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине, США. Погибли четыре человека, еще не менее 20 пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает управление шерифа в X.
Стрельба произошла в баре Willie's Bar and Grill на острове Святой Елены в Южной Каролине, США. Погибли четыре человека, еще не менее 20 пострадали.
Как передает АПА со ссылкой на РБК, об этом сообщает управление шерифа в X.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре