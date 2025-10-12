В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект, согласно которому впервые в истории США будет создано специальное бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов. Об этом сообщила фракция афроамериканских законодателей на сайте нормативных актов штата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточняется в документе, такой шаг может положить начало выстраиванию устойчивых институциональных механизмов, которые направлены на достижение институционального и экономического равенства. Согласно заявлению фракции, законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства - постоянное агентство для предоставления репараций потомках рабов.