Матч Украина - Азербайджан обслужит австрийская бригада арбитров

Отборочный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Украины и Азербайджана, проходящий в группе D, будет обслуживать австрийская бригада арбитров.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА, главным судьей встречи назначен Себастьян Гисхаммер.

Ему будут помогать линейные арбитры Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Обязанности четвертого судьи исполнит Вальтер Альтман, а за работу системы VAR будут отвечать Мануэль Шюттенгрубер и Кристиан-Петро Чокирко.

Напомним, что матч Украина - Азербайджан состоится 13 октября в польском городе Краков.

После трех туров таблица группы выглядит следующим образом: Франция - девять очков, Украина - четыре, Исландия - три, Азербайджан - один.