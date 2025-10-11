В США высказались о торговой войне с Китаем

США готовы к торговой войне с Китаем, если этого потребует ситуация. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил торговый представитель Джеймисон Грир, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Посмотрим. В этом нет необходимости, но мы готовы к этому, если потребуется, и мы считаем, что американцы к этому готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас.