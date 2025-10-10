В Баку обезврежен и задержан оказавший сопротивление полиции мужчина

В Баку задержан подозреваемый, оказавший сопротивление полиции с применением колющего предмета.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, ночью при задержании подозреваемого в связи с незаконным оборотом наркотических средств он попытался скрыться от уголовного преследования.

Ранее неоднократно судимый Рахиб Мамедов, 1986 года рождения, оказал сопротивление сотрудникам полиции, угрожая им находившимся в руках режущим предметом (резаком).

Несмотря на неоднократные предупреждения, подозреваемый продолжал сопротивляться, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, после чего его удалось обезвредить. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в соответствующую больницу.

При обыске у него было обнаружено и изъято крупное количество наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.