Чем грозит Армении продолжение «войны исков»: на заметку реваншистам

В соответствии с парафированным мирным соглашением, стороны отказываются от взаимных исков в судах и т.п. Лица, проталкивающие иски, стремятся навредить мирному процессу, сорвать его, а, следовательно, работают на продолжение конфликта и развязывание войны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намик Алиев.

По его словам, армянская реваншистская оппозиция никак не может избавиться от примитивизма в мышлении, требуя от Никола Пашиняна вычеркнуть из текста парафированного мирного договора пункт о взаимном отзыве и исков.

"Нанеся такой ущерб Азербайджану на оккупированных территориях, они угрожают Баку исками! У меня такое ощущение, что они живут в каком-то потустороннем мире, в мире мифов, армянской пропаганды, не замечающей реальности этого мира", - сказал азербайджанский юрист.

Армения даже более, чем Азербайджан, должна быть заинтересована в отзыве исков, считает Намик Алиев. Во время оккупации азербайджанских территорий эта страна совершала в отношении азербайджанцев военные преступления. Об этом свидетельствовали все три первых армянских президента. Наш собеседник напомнил о видеозаписи, размещенной в начале года в Интернете под названием "Первый президент Армении Тер-Петросян и настоящие цели армянского национального движения". Ролик видеоблогера Альберта Исакова сразу же привлек внимание экспертных кругов, так как является прямым и неоспоримым доказательством нацизма Третьей республики в самом чистом виде, подчеркнул юрист.

"Оно созвучно тому, что провозглашали нацисты Третьего рейха в 30-е годы прошлого века и во Второй мировой войне. Первый президент Армении Тер-Петросян, выступая 23 августа 1993 года перед боевиками "Еркрапа" (армянское незаконное вооруженное формирование, существующее по сей день), раскрыл реальные цели Армянского общенационального движения (АОД) и Армении в целом. Сделано это было настолько четко, что возможность двоякого толкования исключена. Это признание в военном преступлении - осуществлении этнической чистки против мирного азербайджанского населения, проживавшего на своих исконных землях в Армении, Карабахе и других регионах Азербайджана, оккупированных к тому времени армянскими вооруженными силами. Выступление Левона Тер-Петросяна - фактически признание в реализации программы "миацума".

В ряду признаний в военных преступлениях и откровение третьего президента Армении Сержа Саргсяна о совершенном при его активном участии Ходжалинском геноциде. Оно было сделано британскому журналисту Томасу де Ваалу. Говоря об учиненных в Ходжалы зверствах, Саргсян признался: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип". Обо всем этом Томас де Ваал откровенно написал в своей книге "Черный сад".

А как оценить высказывание второго президента Армении Роберта Кочаряна в Дипломатической академии МИД России 16 января 2003 года "о генетической несовместимости армян и азербайджанцев"? Эту мысль он повторил и во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы. И в обеих аудиториях это заявление не встретило возражений", - сказал Намик Алиев.

Он отметил, что три президента Армении своими устами признались в совершенных военных преступлениях и в своих нацистских, расистских взглядах и идеологии. Пусть сторонники исков против Баку не забывают об этом.

Что касается требований об освобождении "пленных", то доктор международного права сказал следующее:

"Понятия "пленные" в юриспруденции, в том числе и международной, нет. В международном праве есть понятие "военнопленные". К военнопленным относятся лица, которые оказываются в плену во время боевых действий, в период войны и т.п. В Азербайджане нет военнопленных армян. Те, кто попал в плен во время боевых действий, были обменяны после войны по принципу "всех на всех". Да, в Азербайджане в заключении находятся лица, в отношении которых идет судебный процесс по обвинению в совершении военных и других преступлений. Они были задержаны после окончания боевых действий, поэтому в соответствии с международным правом не признаются военнопленными. Они являются обвиняемыми в совершении военных преступлений и в отношении их избрана соответствующая мера пресечения", - сказал профессор Намик Алиев.

Лейла Таривердиева