Параллельная реальность: армянские сепаратисты и последняя соломинка

Автор: Лейла Таривердиева

Парламент Армении принял заявление об установлении мира с Азербайджаном. В документе выражена поддержка совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении, подписанной в Вашингтоне, и парафирование соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

Тем временем в Женеве...

Армянская сторона всегда старалась приурочивать свои собируны к каким-то важным международным событиям, пристраиваться у их бока и отсвечивать в их ауре. Если же не было событий, свои слушания и обсуждения армянство проводило в стенах какой-нибудь серьезной инстанции. То в ООН, то в Конгрессе, то в Европарламенте, то где-то еще. Этим создавался некий фон, придававший значимости и международности армянским тусовкам - хотя бы в собственных глазах.

Этим способом повышения самооценки продолжают пользоваться сегодня армянские реваншисты и сепаратисты. Параллельно работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в Женеве проходила 60-я сессия Совета ООН по правам человека. И параллельно этой сессии там же, в Женеве, была организована тусовка, посвященная "праву" армян на возвращение в Карабахский регион Азербайджана.

Следует заметить, что мероприятие не было организовано Советом ООН по правам человека, как это пытаются представить армянские СМИ. Хотя убогий сепаратист Артак Бегларян и козырял названием этой структуры, тусовка на самом деле была организована "Международной христианской солидарностью" (CSI). Есть такая организация, посвятившая всю свою деятельность в последние годы защите интересов армянских сепаратистов. CSI совместно с Бегларяном и другими деструктивными элементами забрасывает ООН требованиями назначить спецдокладчика по Карабаху и обеспечить возвращение армян в Карабах, откуда они уехали совершенно добровольно и с музыкой.

CSI посодействовала сепаратистам в лице Бегларяна в организации сборища под боком Совета ООН по правам человека, а то, что проходило оно параллельно сессии Совета, придавало армянскому нытью дополнительную остроту.

CSI очень старается, описывая в своих "христианских" посланиях, как законные хозяева освобожденных территорий восстанавливают их, стирая следы времен оккупации. "Христианская солидарность" явно не знает, о чем просит ООН. Потому что никто, ни одна серьезная организация не станет принимать меры против Баку из-за снесенных в Ханкенди зданий, ликвидированных мемориалов и перестройки населенных пунктов. Почему? Потому что весь мир, за исключением, видимо, CSI, умеет пользоваться Интернетом и знает, во что были превращены азербайджанские города, села и памятники в годы армянской оккупации. На каждую залитую соплями фотографию снесенного объекта сепаратистов азербайджанская сторона всегда сможет выложить тысячи свидетельств не в пользу подопечных CSI. Эту правду можно принимать или не принимать, но от нее невозможно спрятаться. Никакая христианская солидарность, реальная или наигранная, не способна оправдать того, что сотворили армяне. Нытье CSI и опекаемых организацией сепаратистов не справится с этим массивом фактов и доказательств.

Вот потому ООН и не занимается этим вопросом, вот потому даже лояльные армянству международные инстанции ограничиваются ничего не значащими документами.

Попытки выдать свою тусовку за мероприятие ООН очень трогательны. В разных ресурсах дама с решительным лицом Эби Макдугал, являющаяся представителем "Христианской солидарности", выдается за "главного представителя ООН". Дело в том, что CSI, как и тысячи других НПО мира, имеет консультативный статус при ООН, однако ее члены не могут представляться представителями Организации Объединенных Наций. Это манипуляции, и оппозиционные СМИ Армении занимаются именно этим, обманывая свою аудиторию.

Так же не придает никакой статусности участие в мероприятии швейцарских депутатов. Единственным заметным лицом на тусовке был юрист Пол Уильямс. Профессор международного права является ярым сторонником концепции самоопределения народов. В разрушительном смысле этого понятия. Им разработана модель "заработанного суверенитета", на которую много лет надеялись в Армении. Эта модель была применена в Косово. Уильям говорил: "Я думаю, Сербия не поняла, что Косово больше не является частью Сербии, что это независимая страна, находящаяся на правильном пути в Европу". Кто помнит, такие же слова произносились в Ереване и Ханкенди об "арцахе", дескать, являющемся "состоявшимся независимым и демократическим государством", идущим по европейскому пути и так далее. Соседи никак не могли понять, почему Запад признал Косово, но не признавал "заработанного суверенитета" оккупированного Карабаха.

В ответ на свое недоумение армяне слышали "нет одинаковых конфликтов". Именно так. Как не бывает и "заработанного суверенитета".

Артак Бегларян и другие, кто не может смириться с восстановлением Азербайджаном своего суверенитета, продолжают говорить о каких-то правовых основах возвращения армян в Карабах, о необходимости международного давления на Баку, о какой-то политической воле мирового сообщества и прочем, что никак не способно изменить реалии.

Эти реалии признало руководство Армении, и вопли оппозиции, сепаратистской верхушки и реваншистов в международных организациях веса не имеют. А руководство Армении уже начинает правильно воспринимать ситуацию и видеть последствия попыток ее изменить. Выступая на днях на сессии ПАСЕ в Страсбурге, премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о возможности возвращения армян, заявил: "Я прямо говорю, что не считаю это реалистичным. Более того, я придаю большое значение честности в этом вопросе, чтобы люди могли строить свои собственные перспективы и планы. В этом контексте я считаю тему возвращения беженцев опасной для мирного процесса". Армения и Азербайджан уже признали территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга на основе Алма-Атинской декларации. И следует сосредоточиться на этой формуле и работать над ее реализацией. "Проще говоря, Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покое на ближайшие десятилетия и сосредоточиться на развитии экономического сотрудничества и поэтапном диалоге", - сказал Пашинян.

Азербайджан готов оставить соседа в покое в той мере, в какой тот будет придерживаться формулы Пашиняна. Азербайджану ничего от соседей не нужно, кроме того, чтобы те научились вести себя по-соседски. Попытки армянской оппозиции изменить ход процессов ни к чему хорошему не приведут. Потому что у азербайджанской стороны есть очень много чего предъявить.