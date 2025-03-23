Фантастический провал Бегларяна в датском парламенте

Автор: Мехти Ахмедзаде

В парламенте Дании кажется стало модно слушать выступления персонажей, которых иначе как "театралами от политики" и не назовёшь. Последним таким выступлением отметился небезызвестный Артак Бегларян, решивший рассказать миру "страшные истории" о "геноциде" в Карабахе. Надо признать, в жанре художественной фантастики Артак, безусловно, талантлив.

В своем эмоциональном и крайне драматичном монологе в 26 с лишним минут, который на YouTube-канале Бегларяна посмотрели менее 200 человек, Артак, монотонно и глядя в никуда, изрек такую небылицу, что даже сценаристы Netflix могли бы позавидовать - от нарушения прав до этнической чистки. А датчане сидели и молча проглатывали ложь.

Начал Бегларян спектакль с того, как спас слепую бабушку, затем поведал о "терроризме Азербайджана", вандализме, психологической атаке, сбрасываемых бомбах, массовых убийствах. Ничего из этого, конечно же, не было. Думаем, про ядерную ракету тоже бы сказал, если бы было время. Затем рассказал о том, как "по вине азербайджанцев взорвалась автозаправочная станция в Карабахе".

"Все это было результатом психологической войны", - сказал Бегларян на ломаном английском.

Напомним, что 25 сентября 2023 года по неосторожности армян, которые запасались бензином на АЗС неподалеку от Ханкенди, произошло сильное возгорание. В результате последовавшего взрыва сотни человек стали жертвами и получили ожоги различной степени тяжести.

Вполне логичной причиной взрыва можно было бы назвать, как минимум, брошенный окурок или любую другую неосторожность. Но Бегларян предпочел нести чушь, будто заправку взорвали силой мысли. У датчан эта фантастика в стиле фильмов "Люди Икс" никакой реакции не вызвала.

К тому же, не стоит забывать, что буквально на следующий день, 26 сентября, по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди были отправлены 4 грузовых автомобиля в общей сложности с 40 тоннами муки, средствами личной гигиены и постельными принадлежностями для 500 человек, а также очередной автомобиль скорой медицинской помощи с медикаментами против ожогов, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек, пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции близ города Ханкенди.

Бегларян этот момент удобно опустил и перешел глаголить про "геноцид" и "этнические чистки".

Для начала определим для Артака, что такое геноцид.

Геноцид - это целенаправленное и систематическое уничтожение полностью или частично национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Термин впервые предложил в 1944 году польский юрист Рафаэль Лемкин. Геноцид подразумевает убийство членов группы, причинение им тяжких физических страданий, ограничение деторождения и насильственную передачу детей другой группе. Главный признак геноцида - умышленность действий, направленных на ликвидацию конкретной группы людей.

Было лил все это в 2023-м году? Нет, как и не было в 2020-м. Азербайджан не воевал с безоружными людьми и мирным населением. А когда уже был полностью восстановлен суверенитет нашей страны, армянам не пускали пули в спину, не причиняли им тяжкие физические страдания, никто не ограничивал деторождение и не отбирал детей. Было предложено - "Хотите остаться? Оставайтесь. Но надо принять гражданство".

Что сделали армяне? Добровольно уехали. Спокойно собрали вещи, спокойно сели в машины, спокойно поехали в Армению. Фото и видео колонн автомобилей можно легко найти в Интернете.

Учитывая это все, о чем кукарекает Бегларян? Где тут был геноцид? Ответ - в его слабоумной голове, неспособной переварить торжество справедливости. Ложь, даже самая драматичная и искусно поданная, не станет правдой, сколько ни повторяй ее со сцены европейских парламентов. Можно годами обманывать международную общественность, выдумывая геноциды и драматизируя несуществующие события, но правду изменить невозможно.

Однако Артак предпочитает и дальше выступать в жанре низкобюджетного театра, где зрители готовы вежливо досмотреть его спектакль до конца, лишь бы не оскорбить чувства горе-актера. Так и произошло. Через 26 минут присутствовавшие сделали несколько вежливых аплодисментов, ибо просто неудобно уйти в середине представления. Фантастический монолог таким образом и провалился.

В Азербайджане тем временем продолжается совсем другая реальность, о которой Артак и его собратья предпочитают молчать. Это реальность восстановления территорий, возвращения азербайджанских беженцев в свои дома, строительства новой жизни и мира. Именно это сегодня и является настоящим торжеством справедливости, а не дешевые спектакли Бегларяна и ему подобных.