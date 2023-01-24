Вечно голодный Бегларян хотел заставить мир рыдать, но только рассмешил

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянское мифотворчество не знает границ.

120 000... Эти фантастические данные по якобы численности армян в Карабахском регионе Азербайджана появились на свет в связи с происходящим на Лачинской дороге. Акция азербайджанских экоактивистов заставила армянскую сторону срочно вернуться к собственной древнейшей "арифметике". Реальное число армян, оставшихся на этой территории после апрельских боев 2016 года и после 44-дневной войны, не превышает 30-40 тысяч, и то благодаря усилиям российской стороны, совместно с Ереваном активно и даже насильно возвращавшей армян, бежавших в Армению, обратно. Без этих усилий сегодня в зоне временной ответственности миротворцев проживало бы от силы тысяч 25.

Это, конечно, очень мало для того, чтобы выжать крупную слезу у мировой общественности. В качестве показателя, который не оставлял бы сомнений, были выбраны 120 тысяч, плюс-минус. Но это не все. Этот показатель для усиления впечатления ведь еще нужно разложить по категориям населения, а как это сделать, если реальное число женщин, детей, стариков, а тем более, мужчин в зоне РМК неизвестно.

На днях армянский страдалец Артак Бегларян, один вид которого вызывает желание срочно подать ему на тарелку супа, опубликовал в своем Твиттере расклад по категориям армянского населения зоны РМК, якобы страдающего из-за азербайджанских экоактивистов. Сразу скажем, что ничего на этих скринах не зачеркиваем, потому что тогда пришлось бы закрасить весь текст, так как каждое слово в твитах Бегларяна противоречит реалиям.

Не знаем, каким калькулятором пользовался Бегларян, но в его расчетах явно что-то не так. Это заметили азербайджанские блогеры, калькуляторы которых работают лучше. В результате подсчетов получилось, что лица армянской национальности, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, это в подавляющем большинстве женщины, дети, старики и инвалиды, а мужчин - всего тысяча. Само собой разумеется, расчеты Бегларяна были подняты на смех. И через пару дней оскорбленный в лучших чувствах сепаратист опубликовал еще один твит, в котором выразил свое "фи" азербайджанским пользователям соцсетей и объяснил, что мы тут все просто плохо учили математику.

На самом деле, как утверждает Бегларян, мужчин в Карабахе больше 60 тысяч, просто все они рассеяны в показателях других категорий...

Стоп. Это как?

Снова достаем калькуляторы.

60 тысяч женщин сразу убираем в сторону. Мужчина может быть стариком или инвалидом, но женщиной он не может быть никак. Хотя, если так посмотреть... Ну ладно, будем отталкиваться от законов биологии. Итак, из мифических 120 тысяч вычитаем 60 тысяч. Остается явно не больше 60 тысяч, но и эту погрешность Бегларяну простим. Так и быть. Армянский сепаратист утверждает, что категории пересекаются и не названные им мужчины тоже где-то там. Если так, то картина получается совсем удивительная. Выходит, что трудоспособных мужчин не пенсионного возраста в зоне РМК всего тысяча. А 59 тысяч - это дети, старики и инвалиды мужского пола? Вечно голодный Бегларян отделил категорию женщин от категории детей, и пусть сейчас не врет, что среди 60 тысяч женщин он учел и девочек. Ну уж нет, мы новости читаем, и с армянской стороны не раз был озвучен тот самый показатель в "30 тысяч детей", якобы голодающих из-за акции на Лачинской дороге. Так что тут у него лазеек нет - в категории "дети" у него не только мальчики.

В итоге искать бегларяновских мужчин остается только среди части детей, части стариков и части инвалидов. Плюс загадочная тысяча лиц призывного возраста, почему-то в твите сепаратиста не учтенных. Одним словом, желая заставить всех рыдать, Бегларян заставил всех смеяться.

Был в советское время такой хороший мультфильм - "Козленок, который умел считать до десяти". Советуем Бегларяну его посмотреть, потому что он, похоже, и до десяти сосчитать не способен. Армянское мифотворчество не знает границ, но даже у лживой пропаганды они должны быть, чтобы не садиться раз за разом в лужу.