Армянская "математика"

Автор: Лейла Таривердиева

За последние недели мы уже не раз слышали о неких 120 тысячах жителях армянонаселенной части Карабахского региона Азербайджана. Эта цифра, озвучиваемая и сепаратистами, и Ереваном, конечно же, не отвечает реалиям, но она уже перекочевала в зарубежную проармянскую пропаганду и над участью несуществующих 120 тысяч "блокадных" армян дружно рыдает весь просвещенный мир.

Сколько человек на самом деле проживают в пределах пространства временного контроля РМК, неизвестно. Провести там реальную перепись пока невозможно, а цифры, предоставляемые сепаратистами, конечно, не могут восприниматься всерьез. Раздувать свою численность в Карабахе армяне начали еще в советские времена. Известно, что тысячи армян, проживавших в Баку, в преддверии начала конфликта переводили место прописки в Ханкенди и другие города бывшей НКАО. Шла большая и тщательная подготовка, и раздутые демографические показатели армянам были необходимы для оправдания претензий на азербайджанские земли.

Население прежде оккупированных Арменией территорий практически пустовало. По имевшимся данным, после апрельских боев 2016 года там проживало от силы 25 тысяч человек, хотя сепаратисты не стеснялись утверждать год спустя, что в зоне оккупации живут аж 147 тысяч. Так что сколько армян осталось в Карабахе после освободительной 44-дневной войны, вопрос, не имеющий ответа. Вернее, ответ есть, но искать его следует не в заявлениях Пашиняна или Варданяна. Реальная цифра станет известна только тогда, когда начнется интеграция армян в азербайджанское общество. Демографические показатели у армянской стороны вообще фиксируются раз и навсегда и не меняются, независимо от реалий. Так, в 2015 году "официально" численность жителей Ханкенди была определена в 55 тысяч человек. Заметим, что площадь города - около 30 квадратных километров. То есть плотность населения на один квадратный километр - около 2 тысяч человек, что превышает аналогичный показатель многих мегаполисов мира. Если не обращать внимания на фантастические 147 тысяч человек, выходит, что практически все население армянонаселенной части Карабахского региона Азербайджана было и остается сосредоточено в одном городе на площади 30 квадратных километров. И как им там не тесно, интересно? Ханкенди не современный город с небоскребами и многоэтажными жилыми зонами, где можно было бы разместить такое количество людей. Даже в Агдаме, площадь которого составляет 1 150 квадратных километров, до оккупации проживало только около 30 тысяч жителей. Это был нормальный показатель для города районного масштаба. А Ханкенди всегда таковым и был.

При этом армянский агитпроп на уровне соцсетей продвигает идею о якобы чрезвычайно высоком уровне жизни в Ханкенди. Мол, благосостояние тамошних армян в разы превышает благосостояние граждан в других регионах Азербайджана, и потому карабахские никогда не примут азербайджанского гражданства. А если примут - внимание! - азербайджанское общество умрет от зависти и направит свой гнев на власти. То есть мы тут просто не знаем о "непоправимой разнице" в уровне жизни, например, в Гяндже и Ханкенди, а когда узнаем, обзавидуемся.

К сожалению, российская сторона и сепаратисты чинят всяческие препятствия к тому, чтобы мы смогли таки почувствовать эту разницу. Наверное, жалеют нас, сирых, пекутся о наших нервах. Но по информации, попадающей в соцсети, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, Ханкенди на самом деле малонаселен. И, во-вторых, та пара-тройка десятков тысяч армян, что задержались в зоне РМК, сосредоточены в основном здесь, а другие так называемые города и, тем более, села обезлюдили.

Кстати, не менее удручающая картина складывается и в самой Армении. Демография - это вообще большая проблема для армянства. Чтобы оказаться где-то в большинстве, им приходится проводить этнические чистки, либо прибегать к другим некрасивым средствам, расчищая себе место под солнцем.

По состоянию на ноябрь прошлого года, численность населения в Азербайджане выросла на 0,5 процента и достигла 10 210 818 человек. И хотя армянский эксперт Микаэлян считает, что в эти цифры "завышены", он все же понимает, что даже в "завышенном" состоянии их Армении никогда не достичь. Проанализировав прогноз ООН по народонаселению мира до 2100 года, Микаэлян пришел к неутешительному выводу, что уже к 2050 году суммарное сокращение численности населения Армении составит около 300 тысяч человек, в то время как население Азербайджана будет продолжать расти. ООН рассматривает несколько сценариев, однако ни в одном из них, как признает армянский эксперт в публикации в российских СМИ, "не просматривается ничто, близкое к 4 миллионам в 2040 году (как обещал Серж Саргсян) или 5 миллионам в 2050 году (как обещал Никол Пашинян). По сути, сохранение населения близко к 3 миллионам уже надо считать огромным успехом, при этом, почти нереалистичным".

На этом графике, составленном самим Микаэляном, ясно видно, чего стоил Армении развязанный ею карабахский кофнликт. Он стоил ей депопуляции.

По прогнозам Микаэляна, с 2032 года число пенсионеров в Армении превысит число детей, что лишь подчеркнет процесс старения населения, идущий в этой стране довольно быстро. На первых порах спад рождаемости приводит к тому, что становится больше трудоспособных людей и меньше иждивенцев, но потом "окно" демографического дивиденда закрывается. Армения имела этот дивиденд в 2000-2010 годах, а уже с 2020-х доля населения в трудоспособном возрасте начала сокращаться. Потому что люди имеют обыкновение стареть.

Таким образом, к 2050 году Армения потеряет еще несколько сот тысяч человек. По официальной статистике, в этой стране проживают 2,7 миллиона, однако независимые эксперты говорят о менее 2 миллионах реальных жителей Армении.

Армяне, как пришельцы региона, не привязаны корнями к этой земле и покидают ее при любом удобном случае, оседая в других местах, создавая диаспоры, сочиняя новые мифы. Декларируемая численность армян в Карабахском регионе Азербайджана всегда служила политическим инструментом и создавалась искусственно. Этот инструмент себя не оправдал, но несчастным людям, десятилетия находящимся в заложниках у националистов, просто некуда деваться. В большинстве это сельские жители, не владеющие никакими языками кроме армянского, простые люди, привыкшие работать на земле. В Армении, где сельское хозяйство давно в коме, собственным крестьянам нечего есть, и карабахских конкурентов там не ждут. Не ждут их во Франции, Америке, России или где-то еще, в тех странах, благодаря которым армянское население Азербайджана никак не может вырваться из сложной ситуации.

Если население зоны РМК хочет достичь благосостояния, оно должно сделать выбор. Тогда, возможно, оглашаемые агитпропом цифры хотя бы на треть начнут отражать реалии.