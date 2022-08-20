Демографический кризис в Армении: молодежи все меньше, смертность зашкаливает - исследование ООН

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армения продолжает свое погружение в бездну экономических и демографических проблем. Обе продолжаются в стране три десятка лет, но вот ситуация со стремительным уменьшением населения обрела новый толчок - теперь с увеличением количества смертности сокращается и количество молодежи, а также заключаемых браков. Об этом говорится в исследовании ООН.

Если посмотреть на предыдущие цифры, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении в июле, за пять месяцев 2022 года заключено 6 477 браков, что на 254 меньше аналогичного показателя 2021 года. Кроме того, с января по май 2022 года было оформлено 1858 разводов. Это на 210 разводов больше, чем в 2021 году. Разводились же армяне чаще в марте - 400 раз.

В январе-мае 2022 года в стране скончались 12 800 человек, что на 9,5% меньше показателя за тот же период 2021 года. При этом за отчетный период родился 13 581 ребенок, что меньше прошлогоднего показателя на 737.

Очевидно, что многие постепенно начинают осознавать, что государство сегодня находится на грани краха, ситуация действительно очень сложная, следовательно заводить семью, а тем более ребенка, в таких условиях бессмысленно. Молодежь, жаждущая нормальной жизни, которая никак не произойдет ввиду упрямости Еревана, видит лишь один выходит - уехать подальше из страны и начать новую жизнь.

Стоит еще напомнить о том, как относятся в Армении к молодым (детям в том числе), оставшимся в стране - их обучают оружию, войне, терроризму, ненависти. Вместо того, чтобы заниматься тем, что им интересно и поможет в перспективе создать крепкую семью в будущем, они проходят курс террориста. Об этом мы писали буквально на днях.

Экономика Армении могла бы быть здоровой, как азербайджанская, но агрессорская политика армян привела их к разбитому корыту - блокаде и последовавшей за ней стагнации. Власть в Армении поменялась в 2018 году, но слепота предыдущих передалась новопришедшим. Буквально каждый месяц международные организации опубликовывают отчеты, в которых говорится, насколько ухудшается ситуация в стране, но официальный Ереван забился в угол со своим безрассудным упрямством и не предпринимает никаких шагов для исправления повседневной жизни в стране.

Например, исследования также показывают, что с 1992 по 2002-й естественный прирост населения в Армении сократился на 60%. Это был самый крупный спад среди стран бывшего СССР. Отметим еще и то, что по шкале ООН, если доля пожилых людей в стране выше 7%, она считается стареющей. Доля пожилых людей в Армении составляет - 14%. На фоне устойчивой миграции страна "стареет", в основном потому, что Армению покидают трудоспособные люди в возрасте до 55 лет.

Все эти цифры свидетельствуют о постоянном ухудшении ситуации, а поделать с этим армянские власти ничего не могут. Они лишь пытаются скрыть суровую реальность. Между официальными и реальными данными о населении Армении есть огромная разница. Официальные цифры не отражают действительности, и это признают сами армянские демографы. В такой отчаянной ситуации у РА нет шансов избежать и экономического кризиса, так как Армения является наиболее социально чувствительной страной в регионе. Даже министр экономики Ваан Керобян признал, что к концу этого года доля людей, живущих за чертой бедности, в общей численности населения увеличится с нынешних 27 процентов до 42 процентов. Данное утверждение подтвердил и недавний доклад Всемирного банка. Это означает, что каждый третий житель Армении будет нищим.

Кроме того, по прогнозам ООН, дальше будет еще хуже - процесс сокращения населения в Армении продолжится. В организации отмечают, что к середине этого века население Армении уменьшится еще на 100 тысяч человек.

Все это доказывает лишь то, что Армения никогда не сможет развиваться без нормализации отношений с такими важными соседями в регионе, как Азербайджан и Турция. Мертвой армянской экономике, в первую очередь, поможет открытие Зангезурского коридора и разблокировка коммуникаций в регионе. Есть множество перспективных проектов, которые бы оживили мертвую экономику страны, но официальный Ереван почему-то противится, что побуждает население покидать Армению. Власти Армении, как и предыдущие не сделали ничего, чтобы как-то улучшить благосостояние населения. Окончание второй карабахской войны сулило определённые перспективы для РА в случае становления её руководства на правильные рельсы.

Однако маленький шанс, который тает с каждым прошедшим днём, до сих пор не использован. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан, что идёт вразрез логике, потому что именно наша страна на правах победителя предложила начать подписание мирного договора, открытие коммуникаций, что даст Армении возможность участвовать в перспективных региональных проектах, что стало бы глотком свежего воздуха в задыхающейся экономике соседей. Официальный Ереван не хочет понимать своих огромных ошибок и менять свою бестолковую политику. Армения как страна в стратегическом будущем обречена на исчезновение.