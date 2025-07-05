Более 20 человек погибли из-за наводнения в Техасе

Не менее 24 человек погибли в американском штате Техас в ходе наводнения, еще 25 пропали без вести.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает газета The New York Times (NYT).

Наводнение произошло в результате сильных дождей и разлива реки Гуадалупе. Среди погибших есть дети, а не менее 20 человек пропали без вести из летнего лагеря для девочек.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ввел режим чрезвычайного положения в нескольких округах. Он пообещал, что поисковые работы будут проводиться "без остановки".