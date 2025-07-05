На одном из проспектов Баку ограничат движение

В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Зии Буньядова в Баку с 06:00 до 24:00 6 июля движение транспортных средств будет полностью ограничено от перекрестка улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова и въезда в тоннель Хутор на улице Абдулвахаба Саламзаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят отнестись к работам с пониманием и использовать альтернативные дороги в соответствии с направлениями движения в указанный период.