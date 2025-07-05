https://news.day.az/society/1765595.html На одном из проспектов Баку ограничат движение В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Зии Буньядова в Баку с 06:00 до 24:00 6 июля движение транспортных средств будет полностью ограничено от перекрестка улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова и въезда в тоннель Хутор на улице Абдулвахаба Саламзаде.
На одном из проспектов Баку ограничат движение
В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Зии Буньядова в Баку с 06:00 до 24:00 6 июля движение транспортных средств будет полностью ограничено от перекрестка улиц Алы Мустафаева и Джейхуна Салимова и въезда в тоннель Хутор на улице Абдулвахаба Саламзаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Водителей просят отнестись к работам с пониманием и использовать альтернативные дороги в соответствии с направлениями движения в указанный период.
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