https://news.day.az/society/1765475.html В Кяльбаджаре прошла церемония прощания с 3 шехидами, пропавшими без вести в первой Карабахской войне Останки Юсифа Исмаил оглу Азизова, Мехмана Джамал оглу Мусаева и Гафара Гамбар оглу Гараева, считавшихся пропавшими без вести в первой Карабахской войне, доставлены в Кяльбаджарский район. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в городе Кяльбаджар состоялась церемония прощания с шехидами.
В Кяльбаджаре прошла церемония прощания с 3 шехидами, пропавшими без вести в первой Карабахской войне
Останки Юсифа Исмаил оглу Азизова, Мехмана Джамал оглу Мусаева и Гафара Гамбар оглу Гараева, считавшихся пропавшими без вести в первой Карабахской войне, доставлены в Кяльбаджарский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в городе Кяльбаджар состоялась церемония прощания с шехидами.
Отметим, что Юсиф Исмаил оглу Азизов родился в 1948 году, Мехман Джамал оглу Мусаев - в 1964 году, Гафар Гамбар оглу Гараев - в 1939 году в селе Тахтабаши Кяльбаджарского района.
Они пропали без вести 27 марта 1993 года в районе села Чыраглы.
Останки шехидов будут захоронены на Кяльбаджарском городском кладбище.
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