https://news.day.az/world/1765662.html В Японии расцветают гортензии в период «цую» - ВИДЕО В Японии расцветают гортензии в разгар традиционного дождливого периода "цую". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Японии расцветают гортензии в период «цую» - ВИДЕО
В Японии расцветают гортензии в разгар традиционного дождливого периода "цую".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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