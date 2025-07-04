https://news.day.az/officialchronicle/1765585.html На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с 17-го cаммита ОЭС в Ханкенди - ВИДЕО На официальной странице Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X опубликованы кадры с 17-го cаммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди. Как сообщает в пятницу Day.Az, в публикации говорится: "17-й Саммит Организации экономического сотрудничества. 4 июля 2025 года. Ханкенди, Азербайджан".
На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с 17-го cаммита ОЭС в Ханкенди - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с 17-го cаммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшегося в Ханкенди.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"17-й Саммит Организации экономического сотрудничества. 4 июля 2025 года. Ханкенди, Азербайджан".
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