На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с 17-го cаммита ОЭС в Ханкенди

На официальных страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с 17-го cаммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшегося в Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"17-й Саммит Организации экономического сотрудничества. 4 июля 2025 года. Ханкенди, Азербайджан".