Жуткая автокатастрофа в Загатале

В селе Муганлы Загатальского района зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, авария произошла по дороге из вышеупомянутого населенного пункта в направлении города Загатала.

Водитель автомобиля KIA с государственным номерным знаком 77-BD-413 Фарьяд Ибрагимов потерял управление, в результате транспортное средство врезалось в припаркованный на обочине дороги ВАЗ-2106 (10-GC-596).

В ходе столкновения водитель последней машины Гусейн Алиев 1966 (г.р.), стоявший рядом со своим автомобилем, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Также пострадали пассажир ВАЗ-2106 Халида Алиева (1977 г.р.), водитель KIA Ф.Ибрагимов и его 13-летний сын.

Как заявили редакции сайта в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, по данному факту возбуждено уголовное дело в Закатальском районном отделе полиции, ведется расследование.