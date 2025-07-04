Визит Пезешкиана в Ханкенди стал холодным душем для армян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армяне в истерике от состоявшегося в освобожденном Ханкенди 17-го cаммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Смешно, конечно, как бестолково пишут такие бессмысленные слова, как "оккупированный", "арцах", "степанакерт", но больше всего они разочаровались другому - участию Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как знаем, "древнейшие" наивно думают, что Иран "на их стороне и поддержит в любой момент". В дни напряженности между Израилем и ИРИ, армянская пропаганда во всю раскручивала фейки про то, что израильские дроны якобы прилетают со стороны Азербайджана. Мол, "Иран скоро покажет Азербайджану!". Ожидали реакцию какую-то. Громкие слова от каких-то левых радикалов, конечно, прозвучали, но они так и остались пустым звуком.

Что имеем в итоге? Иран на весь этот бред внимания не обратил, Пезешкиан подтвердил свои слова о дальнейшем укреплении сотрудничества, которые были сказаны во время недавнего визита в Азербайджан. Кроме того, он провел ряд теплых и дружеских встреч в рамках саммита.

Президент ИРИ выразил благодарность азербайджанскому народу и Президенту Ильхаму Алиеву за организацию саммита и щедрое гостеприимство, предложил провести следующее мероприятие в Иране и заявил, в частности, что в азербайджано-иранских отношениях открыта новая страница. Позже, в рамках мероприятия, Президент Ильхам Алиев ознакомил Пезешкиана с городом Шуша. Главы государств общались на азербайджанском языке.

Такого поворота соседи не ожидали. Хотя стоило бы ожидать, потому что элементарная логика и политика.

Ну, а истерики можете продолжать. Нам интересно.