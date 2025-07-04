В азербайджано-иранских отношениях открыта новая страница.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, заявил Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Ханкенди 4 июля.

С удовлетворением вспомнив свой официальный визит в Азербайджан и проведенные встречи, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что в результате визита в азербайджано-иранских отношениях открыта новая страница. В этой связи он отметил увеличение количества авиарейсов между Баку и Тегераном, Баку и Тебризом, проведение работ по строительству автомобильного моста Агбенд - Калала, коснулся вопросов сотрудничества в других сферах.

Президент Ирана выразил признательность за поддержку и солидарность, проявленные Азербайджаном во время конфликта с Израилем.