Президент Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с городом Шуша

Как сообщалось, сегодня в Ханкенди состоялся 17-й саммит Организации экономического сотрудничества.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан также принял участие в саммите.

В рамках мероприятия Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомил президента Ирана с городом Шуша.

Главы государств общались на азербайджанском языке.

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