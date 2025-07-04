https://news.day.az/officialchronicle/1765569.html Президент Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с городом Шуша - ВИДЕО Как сообщалось, сегодня в Ханкенди состоялся 17-й саммит Организации экономического сотрудничества. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также принял участие в саммите. В рамках мероприятия Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомил президента Ирана с городом Шуша. Главы государств общались на азербайджанском языке.
Президент Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с городом Шуша - ВИДЕО
Как сообщалось, сегодня в Ханкенди состоялся 17-й саммит Организации экономического сотрудничества.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан также принял участие в саммите.
В рамках мероприятия Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомил президента Ирана с городом Шуша.
Главы государств общались на азербайджанском языке.
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