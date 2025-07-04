https://news.day.az/politics/1765500.html Завершился визит Президента Садыра Жапарова в Азербайджан 4 июля завершился визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился визит Президента Садыра Жапарова в Азербайджан
4 июля завершился визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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