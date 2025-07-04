Жара в Японии может вызвать мировой дефицит чая матча

Аномальная жара в Японии ограничила производство зеленого чая матча в этом году, что привело к сокращению поставок и взвинчиванию цен до исторических максимумов на фоне растущего мирового спроса на этот модный напиток, говорят японские фермеры и представители отрасли.

Как передает Day.Az со ссылкой на японские СМИ, префектура Киото, на который приходится около четверти японского производства тэнча - стеблевых листьев, высушенных и перемолотых в матчу, - пострадал от сильной жары прошлым летом во время самого жаркого года в Японии, что привело к низкому урожаю в апреле-мае.

Фермер Масахиро Йошида в этом году смог собрать только 1,5 тонны тэнча, что на четверть меньше его обычного урожая в две тонны. "Прошлогоднее лето было таким жарким, что повредило кусты, и мы не смогли собрать столько чайных листьев", - говорит он.

В последние годы мировой спрос на матчу вырос, что объясняется стремлением миллениалов и представителей поколения Z к здоровому образу жизни. В модных кафе по всему миру предлагают латте, смузи и десерты из матча.

Мелко измельченный чай ценится как антиоксидант и за более высокое содержание кофеина, чем в других зеленых чаях. Вирусная популярность в социальных сетях осенью прошлого года резко увеличила спрос, заставив некоторых оптовых продавцов время от времени вводить ограничения на покупку.

Согласно данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, экспорт зеленого чая, включая матча, увеличится на 25 проц в стоимостном выражении и достиг 36,4 млрд иен (252 млн долларов) в 2024 году, в основном благодаря растущему спросу на порошкообразные чаи, такие как матча. По объему экспорт зеленого чая из Японии вырос на 16 проц.

Японские производители пытаются увеличить объемы выпуска матча, но это не решит проблему нехватки, поскольку до сбора урожая с новых полей должно пройти пять лет.