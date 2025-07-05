https://news.day.az/world/1765704.html

Столкновения с агентами ICE в США - ВИДЕО

В Портленде, штат Орегон, произошли столкновения агентов миграционной службы (ICE) и протестующих из движения Антифа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие бросали зажженные файеры в госслужащих, что привело к слезоточивому газу и десяткам арестов. Федеральная полиция объявила собрание незаконным