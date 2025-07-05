Столкновения с агентами ICE в США

В Портленде, штат Орегон, произошли столкновения агентов миграционной службы (ICE) и протестующих из движения Антифа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие бросали зажженные файеры в госслужащих, что привело к слезоточивому газу и десяткам арестов. Федеральная полиция объявила собрание незаконным

Представляем вашему вниманию видео:.