https://news.day.az/world/1765704.html Столкновения с агентами ICE в США - ВИДЕО В Портленде, штат Орегон, произошли столкновения агентов миграционной службы (ICE) и протестующих из движения Антифа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие бросали зажженные файеры в госслужащих, что привело к слезоточивому газу и десяткам арестов. Федеральная полиция объявила собрание незаконным
Столкновения с агентами ICE в США - ВИДЕО
В Портленде, штат Орегон, произошли столкновения агентов миграционной службы (ICE) и протестующих из движения Антифа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протестующие бросали зажженные файеры в госслужащих, что привело к слезоточивому газу и десяткам арестов. Федеральная полиция объявила собрание незаконным
Представляем вашему вниманию видео:.
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