Саудовская Аравия и Азербайджан проводят совместную оценку деятельности Счетной палаты

Делегация Генерального аудиторского суда Саудовской Аравии находится с визитом в Баку для совместной оценки деятельности Счетной палаты.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Счетную палату Азербайджана.

Как сообщается, делегацию принял заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов.

Заместитель председателя Счетной палаты поблагодарил делегацию за инициативу оценивания и подчеркнул важность существующего сотрудничества между двумя структурами. Он отметил, что деятельность Счетной палаты ранее оценивалась другими коллегами - аудиторскими органами и эти процессы были успешно завершены.

Глава делегации выразил благодарность за гостеприимство, кратко проинформировал о проведенных аудиторским органом аналогичных оценках и выразил уверенность в том, что этот проект также будет успешно реализован.