В Лондоне обсудили Транскаспийский коридор и региональное сотрудничество

На состоявшемся в Лондоне мероприятии под названием "Укрепление прогресса, развитие синергии" обсуждались растущие региональные связи между Центральной Азией, Южным Кавказом и Турцией, а также экономические, торговые и стратегические возможности, возникающие на фоне развития Транскаспийского международного транспортного коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании, торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии, член Палаты лордов лорд Джон Олдердейс рассказал о растущем внимании Великобритании к сотрудничеству с регионом.

По его словам, сотрудничество с регионом не ограничивается только торговлей, а основано на долгосрочном партнерстве. Лорд Джон Олдердейс подчеркнул, что британские компании участвуют в важных инфраструктурных проектах в Азербайджане, в том числе это экспортно-кредитное агентство Великобритании UKEF (UK Export Finance), которое осуществило свою первую операцию по финансированию в авиационном секторе с азербайджанской компанией Silk Way. Британские компании также работают над развитием коридоров чистой энергии в Азербайджане.

Коснувшись сферы образования, лорд Олдердейс отметил, что британские университеты успешно сотрудничают в Азербайджане и регионе в области программ двойного диплома и подготовки специалистов. По его словам, Великобритания готова оказать не только финансовую, но и техническую и институциональную поддержку в этой сфере, это сотрудничество направлено на развитие как инфраструктуры, так и человеческого капитала.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в своем выступлении сказал, что возможности регионального взаимодействия Азербайджана и шаги, предпринятые в этом направлении, сформировали более зрелый взгляд на будущие направления развития региона. Дипломат отметил, что кризисы и войны в регионе и мире еще раз обозначили роль Среднего коридора, Азербайджана в региональном взаимодействии. "Наиболее очевидным примером этого является тот факт, что воздушное пространство Азербайджана стало основной альтернативой для гражданских самолетов во время недавнего конфликта между Израилем и Ираном. В 2001 году НАТО также выбрало Азербайджан в качестве основной транзитной страны во время кризиса, связанного с сетью снабжения коалиционных сил в Афганистане. Все это еще раз показывает, что невозможно представить региональную интеграцию без Азербайджана. Тот факт, что Великобритания назначила лорда Олдердейса торговым посланником по Азербайджану и Центральной Азии, является проявлением этой точки зрения", - сказал посол.

Подчеркнув, что это сотрудничество должно быть приоритетным и развиваться всегда, а не только в периоды кризисов, Элин Сулейманов также коснулся важности интеграционных проектов в регионе, исходящих из самого региона, и в этом смысле он назвал подписание соглашения о создании проекта "Каспийский зеленый энергетический коридор" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в ходе проходившей в нашей стране в прошлом году COP29 важным примером. Он высоко оценил растущую роль Великобритании в регионе, особенно ее поддержку проектов, реализуемых в области "зеленого" перехода, энергетики и финансов, и поблагодарил страну за участие на самом высоком уровне в COP29 и поддержку этого процесса. Посол добавил, что британские компании участвуют в восстановлении освобожденных регионов Азербайджана. Отметив, что изменение климата продолжает оставаться в глобальной политической повестке дня, посол отметил, что снижение уровня Каспийского моря является серьезной проблемой для региона, подчеркнув, что решить эту проблему можно только путем масштабного регионального сотрудничества.

Выступая на мероприятии, директор Каспийского политического центра Афган Нифти отметил, что в Транскаспийском регионе стремительно развиваются торговые, транзитные, энергетические и человеческие связи. Он подчеркнул, что транскаспийские грузоперевозки выросли на 62 процента в прошлом году и отметил, что внутрирегиональное сотрудничество также постепенно укрепляется. Афган Нифти сказал, что 25 процентов проекта Транскаспийского цифрового кабеля уже завершено и что этот проект усилит независимые возможности цифровой связи в Центральной Азии. Он подчеркнул, что цифровая связь также стала неотъемлемой частью транскаспийского сотрудничества.

В своем выступлении посол Казахстана в Великобритании Магзан Ильясов отметил, что Транскаспийский маршрут может служить не только торговым путем, но и стратегическим мостом для обеспечения регионального благополучия. Посол Турции в Лондоне Осман Корай Эрташ в своей речи подчеркнул, что Средний коридор, несущий в себе наследие Шелкового пути, больше не является альтернативой, а стал стратегической необходимостью для стабильности и устойчивости глобальных цепочек поставок.

В экспертных дискуссиях в рамках мероприятия выступили представители таких организаций, компаний и исследовательских центров, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Pasha Holding, PRISM и Tethys.