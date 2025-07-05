Запускаются новые регулярные маршруты в Карабах

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) в рамках программы "Великое возвращение" с 7 июля запускает очередной регулярный автобусный маршрут по направлению Баку-Ханкенди-Лачин.

Как сообщили Day.Az в AYNA, целью является обеспечение граждан, размещенных на освобожденных от оккупации территориях, качественной транспортной инфраструктурой и услугами.

Автобусы ежедневно будут отправляться с Бакинского международного автовокзального комплекса в 11:00. Промежуточными пунктами на маршруте обозначены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Автобусы будут отправляться из города Лачин в 9:00, из города Шуша - 10:00, из города Ханкенди - 10:30, из Ходжалинского района - 11:00.

Стоимость билета по направлению Баку-Лачин и обратно составляет 16,10 манатов, по направлению Баку-Шуша и обратно - 14,80 манатов, по направлению Баку-Ханкенди и обратно - 14,20 манатов, по направлению Баку-Ходжалы и обратно - 13,90 манатов.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az.

Отметим, что при покупке билетов обязательно наличие разрешений в соответствии с правилами пропуска на освобожденные от оккупации территории.