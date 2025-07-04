https://news.day.az/world/1765573.html Армения направила ноту России Посол России в Армении был вызван в армянский МИД, где ему вручили ноту. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Армения направила ноту России
Посол России в Армении был вызван в армянский МИД, где ему вручили ноту.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Было отмечено, что комментарии и заявления отдельных депутатов Государственной думы РФ о законных действиях правоохранительных органов по пресечению попытки государственного переворота вызывают не только удивление, но и возмущение.
В то же время был выражен решительный протест против откровенно недружественной пропаганды против правительства Армении, проводимой в российских СМИ.
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