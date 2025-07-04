Армения направила ноту России

Посол России в Армении был вызван в армянский МИД, где ему вручили ноту.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Было отмечено, что комментарии и заявления отдельных депутатов Государственной думы РФ о законных действиях правоохранительных органов по пресечению попытки государственного переворота вызывают не только удивление, но и возмущение.

В то же время был выражен решительный протест против откровенно недружественной пропаганды против правительства Армении, проводимой в российских СМИ.