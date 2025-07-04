Эрсин Татар сообщил о направлении предложений о сотрудничестве Республике Кипр

Северный Кипр полностью привержен целям ОЭС "Видение 2035".

Об этом, в частности, заявил Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что его страна участвует в деятельности организации с 1992 года, а также активно вносит свой вклад в ее усилия с 2012 года, когда был получен статус наблюдателя.

В своем выступлении Эрсин Татар также затронул кипрский вопрос.

"Несмотря на то, что мы как турецкая сторона демонстрируем доброжелательное отношение ко всем обсуждениям кипрского вопроса для устранения противоречий, продолжающихся уже 62 года, мы не смогли добиться каких-либо результатов. В период, когда мир и стабильность так необходимы в мире и в нашем регионе, мы направили предложения о сотрудничестве на благо двух народов, проживающих на Кипре. Мы стремимся решать проблемы посредством диалога и дипломатии. Мы еще раз изложили предложения сотрудничества, которые свяжут этот день с будущим не только на словах, но и на практике. К сожалению, руководство Республики Кипр оставило эти предложения без ответа", - сказал он.