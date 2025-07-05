https://news.day.az/society/1765643.html В Азербайджане за сутки задержаны более 30 человек 4 июля в Азербайджане были раскрыты 38 преступлений, а также раскрыто 5 уголовных дел, оставшихся нераскрытыми с прошлых периодов. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
В Азербайджане за сутки задержаны более 30 человек
4 июля в Азербайджане были раскрыты 38 преступлений, а также раскрыто 5 уголовных дел, оставшихся нераскрытыми с прошлых периодов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции также задержали 63 разыскиваемых граждан, из которых 57 находились в розыске как должники. Все задержанные переданы соответствующим инстанциям.
Кроме того, зафиксировано 16 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один случай изъятия нелегального оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении различных преступлений задержаны 35 человек.
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