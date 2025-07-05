В Азербайджане за сутки задержаны более 30 человек

4 июля в Азербайджане были раскрыты 38 преступлений, а также раскрыто 5 уголовных дел, оставшихся нераскрытыми с прошлых периодов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции также задержали 63 разыскиваемых граждан, из которых 57 находились в розыске как должники. Все задержанные переданы соответствующим инстанциям.

Кроме того, зафиксировано 16 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один случай изъятия нелегального оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении различных преступлений задержаны 35 человек.