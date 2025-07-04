https://news.day.az/sport/1765589.html Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы среди юниоров. Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, завершился пятый день соревнований по женской борьбе. Рузанна Мамедова (62 кг) в финале встретилась с немкой Леони Штайгерт.
Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы
В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы среди юниоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, завершился пятый день соревнований по женской борьбе.
Рузанна Мамедова (62 кг) в финале встретилась с немкой Леони Штайгерт. В напряженном поединке Р.Мамедова одержала победу со счетом 4:3 и во второй раз подряд стала чемпионкой Европы среди юниоров.
Захра Керимзаде (72 кг) проиграла хорватке Веронике Вилке со счетом 2:8 в утешительном матче.
Таким образом, женская сборная Азербайджана завершила континентальное первенство с 2 золотыми медалями. Напомним, что ранее чемпионкой Европы стала Гюнай Гурбанова (59 кг).
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