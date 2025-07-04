Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы

В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы среди юниоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, завершился пятый день соревнований по женской борьбе.

Рузанна Мамедова (62 кг) в финале встретилась с немкой Леони Штайгерт. В напряженном поединке Р.Мамедова одержала победу со счетом 4:3 и во второй раз подряд стала чемпионкой Европы среди юниоров.

Захра Керимзаде (72 кг) проиграла хорватке Веронике Вилке со счетом 2:8 в утешительном матче.

Таким образом, женская сборная Азербайджана завершила континентальное первенство с 2 золотыми медалями. Напомним, что ранее чемпионкой Европы стала Гюнай Гурбанова (59 кг).