Япония ждет новых землетрясений

Правительство Японии предупредило о возможных новых сильных землетрясениях в водах к юго-западу от главных островов архипелага, на котором расположено государство, но призвало общество не верить слухам о крупной катастрофе, порожденным предсказанным в манге Рё Тацуки бедствием.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

"Землетрясение в четверг [3 июля] - достаточно сильное, чтобы удержаться на ногах, - было одним из более 1000 подземных толчков за последние две недели на островах префектуры Кагосима, которые породили слухи, возникшие из-за предсказания в комиксах о том, что в этом месяце страну постигнет крупная катастрофа", - пишет Reuters.

Речь идет о манге японского автора Рё Тацуки "Будущее, которое я видел". При этом часть поклонников воспринимает всерьез его "предсказания", поскольку несколько прогнозов Тацуки, как полагают фанаты, уже сбылись. Так, в серии этих публикаций было "предсказано" землетрясение и цунами 2011 года на северо-востоке Японии, после которых погибли или пропали без вести около 20 тыс. человек и которые спровоцировали ядерную катастрофу на Фукусиме.

Директор отдела мониторинга землетрясений и цунами Японского метеорологического агентства Аятака Эбита заявила, что современные научные знания не позволяют с высокой точностью определить точное время, место или масштаб землетрясений.

"Мы просим людей основывать свое понимание на научных данных", - цитирует Эбиту Reuters.