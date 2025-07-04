Завершился визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

Визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджан завершился 4 июля, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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