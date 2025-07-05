https://news.day.az/officialchronicle/1765717.html В Азербайджане отметят 120-летие академика Юсифа Мамедалиева - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 120-летия академика Юсифа Мамедалиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Азербайджане отметят 120-летие академика Юсифа Мамедалиева - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 120-летия академика Юсифа Мамедалиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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