В Азербайджане отметят 120-летие академика Юсифа Мамедалиева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 120-летия академика Юсифа Мамедалиева, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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