Слагаемые успеха: по следам выступления Президента Ильхама Алиева на саммите ОЭС в Ханкенди

Автор: Лейла Таривердиева

В Ханкенди прошел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Среди участников саммита были президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Ирана Масуд Пезешкиан, Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, глава казахского правительства Олжас Бектенов, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабир, вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов, вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, министр бюджета и экономического планирования Нигерии Абубакар Атику Багуду и другие официальные лица.

Темой исторического, как его уже называют, саммита в Ханкенди было "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего". Обсуждались вопросы изменения климата, торговли, транспортных сетей и реформ внутри организации, состоялись двусторонние и многосторонние встречи.

"Азербайджан уже в третий раз принимает у себя саммит ОЭС. Предыдущие два саммита состоялись в столице страны Баку в 2006 и 2012 годах.

Организация сегодняшнего саммита в Карабахе, в Ханкенди, имеет особое значение. На наших землях, освобожденных от армянской оккупации, уже проведено несколько важных международных мероприятий. Хотел бы отметить состоявшийся в Шуше в 2023 году Совет министров ОЭС, первый неформальный саммит Организации тюркских государств в 2024 году и трехсторонний Саммит лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине в мае этого года. А сегодня в Ханкенди, в недавно построенном Конгресс-центре, проходит саммит ОЭС", - сказал, выступая на мероприятии Президент Ильхам Алиев.

В Азербайджане встречи глав государств-членов этой организации проводится уже в третий раз. Это говорит и о значимости ОЭС для Азербайджана, и о росте авторитета страны на пространстве Организации экономического сотрудничества. И тот факт, что по инициативе Баку, саммит в Ханкенди не ограничился лишь встречей глав государств, говорит об институциональном расширении организации, превращающейся в реальную экономическую силу. И Азербайджан одна из важных составляющих этого процесса.

Нашей стране есть чем гордиться. Некоторые из участников саммита уже бывали прежде на освобожденных от армянской оккупации территориях и знают, насколько изменился Карабахский регион. Ханкенди преображается день ото дня. Саммит прошел в современном Конгресс-центре, построенном на месте снесенных невзрачных незаконных построек времен оккупации. Еще пять лет назад никто не мог бы представить себе президентов разных стран на этой земле. Но сегодня мы уже ничему не удивляемся, поездки высоких гостей на освобожденные земли, проведение там представительных международных мероприятий стало нормой, обыденностью.

Президент Ильхам Алиев проинформировал участников саммита о последствиях армянской оккупации. По его словам, на землях, которые Армения превратила в руины, Азербайджан сейчас строит новые города и села. Реализуется программа Великого возвращения, и сегодня в 16 возрожденных городах и селах живут, работают и учатся свыше 50 тысяч человек.

Глава государства затронул в своем выступлении тему, которая особенно остро стоит на сегодня.

"Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении. Мы высоко ценим принятие на прошедшем в прошлом месяце в Стамбуле заседании Совета министров Организации исламского сотрудничества единогласной резолюции, поддержанной всеми 57 государствами-членами, которая подтверждает право азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение. Наряду с данной резолюцией, право азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории современной Армении, на возвращение подтверждается также Стамбульской декларацией, принятой по итогам Совета министров. В декларации также осуждается отказ Армении от диалога с Общиной Западного Азербайджана", - заявил азербайджанский лидер, подчеркнув, что усилия по обеспечению мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли в Армении будут продолжены и впредь.

Основу сотрудничества в рамках ОЭС составляют экономические интересы. По мере развития страны, Азербайджан стал незаменимым участником организации. В последние годы он значительно повысил свою роль в качестве транспортного и энергетического хаба, перекрестка важнейших логистических путей континента.

Как заявил на предыдущем саммите ОЭС, проходившем в Ташкенте, Президент Ильхам Алиев, транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для стран-членов ОЭС: "За последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и стал одним из транспортно-логистических центров, расположенных на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг Евразии. Участки обоих коридоров, проходящие через Азербайджан, полностью готовы. В настоящее время мы работаем над расширением провозной способности железнодорожных линий по этим коридорам".

В этом году азербайджанский лидер подтвердил эту позицию, отметив, что "через Азербайджан проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, которыми пользуется большинство стран-членов ОЭС".

И мы можем говорить не только о транспортных коммуникациях.

К услугам партнеров по ОЭС железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, нефтепровод БТК, Алятский международный морской торговый порт, современная автодорожная сеть, обеспечивающая эффективность автомобильных грузоперевозок. В роле узловой страны на Среднем коридоре Азербайджан способен обеспечить беспроблемный и стабильный транзит грузов и транспортных средств всем партнерам и тем, кто желает сотрудничать с пространством ОЭС. Отметим, что не только традиционные партнеры Азербайджана, но и Афганистан задействованы в проектах, узловой точкой которых является наша страна. Так, реализуется проект Лапис Лазули - транспортный коридор, начинающийся в афганской провинции Герат и следующий черед Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Что касается заявленной темы конференции, то следует напомнить, что важное место в сотрудничества в рамках ОЭС занимает зеленая энергетика. В настоящее время продолжается работа в направлении открытия в Баку Центра чистой энергии ОЭС. Это региональное учреждение, в задачи которого входит содействие развитию возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, обеспечение энергетической безопасности и смягчение последствий изменения климата для стран-членов.

В феврале этого года Милли Меджлис ратифицировал Устав Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества (CECECO). Центр был учрежден по инициативе Баку в рамках CОР29 совместно с ОЭС и Организацией промышленного развития ООН (UNIDO). Как подчеркивалось, инициатива имеет стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всех государств-членов ОЭС.

Центр чистой энергии ОЭС станет еще одной структурой Организации экономического сотрудничества, действующей в Баку. Ранее, в 2023 году Азербайджан, Турция и Пакистан подписали хартию о создании здесь Исследовательского центра Организации экономического сотрудничества. Это тоже была инициатива Азербайджана, отраженная в Бакинской декларации, принятой по итогам 9-го Саммита ОЭС, проведенного в мае 2006 года в Баку.

ОЭС была основана в 1985 году, но значительно активизировалась после того, как к Турции, Ирану и Пакистану в 1992 году присоединились Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Уже не раз было доказано, что подключение Азербайджана к тому или иному формату способствует активизации последнего. Сразу начинают крутиться колесики, которые никто прежде не мог раскрутить, Баку становится локомотивом. Так было, например, в проекте МТК Север-Юг, который пробуксовывал, пока к нему не подключился Азербайджан. Так было в проекте энергетического коридора по экспорту электроэнергии в Европу. подключившись к проекту, Азербайджан начал генерировать идеи, и сегодня коридор планируется дотянуть уже до Центральной Азии, хотя изначально в проекте фигурировала только Грузия.

Закрывая встречу, Президент Ильхам Алиев сказал, что "саммит в Ханкенди стал еще одним наглядным примером нашей дружбы".

"Уверен, что прозвучавшие идеи и предложения будут обобщены секретариатом и учтены в будущей деятельности ОЭС, в том числе при подготовке документа по развитию на 2026-2035 годы", - отметил глава государства.

Организация экономического сотрудничества это очень перспективный формат. Одно из важнейших преимуществ ОЭС заключается в том, что этот формат объединяет страны, поддерживающие ровные и взаимовыгодные отношения, не подверженные политической "коррозии". Эти страны заинтересованы друг в друге и во взаимодействии ради построения стабильного пространства дружбы и сотрудничества. Стабильность является основой развития. Это наглядно доказал на своем примере Азербайджан.