Президент Ильхам Алиев: Организация сегодняшнего Саммита ОЭС в Карабахе, в Ханкенди, имеет особое значение

Организация 17-го Саммита ОЭС в Карабахе, в Ханкенди, имеет особое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Cаммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Напомнив, что на наших землях, освобожденных от армянской оккупации, уже проведено несколько важных международных мероприятий, глава государства отметил: "Хотел бы отметить состоявшийся в Шуше в 2023 году Совет министров ОЭС, первый неформальный Cаммит Организации тюркских государств в 2024 году и трехсторонний Саммит руководителей Азербайджана, Турции и Пакистана в Лачине в мае этого года".