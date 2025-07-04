https://news.day.az/officialchronicle/1765450.html Шуша избрана туристической столицей ОЭС на 2026 год Шуша избрана туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Шуша избрана туристической столицей ОЭС на 2026 год
Шуша избрана туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год.
Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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