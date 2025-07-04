Шуша избрана туристической столицей ОЭС на 2026 год

Шуша избрана туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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