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Президент Ильхам Алиев и лидеры стран, участвующие в саммите ОЭС в Ханкенди, собрались за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО

4 июля в городе Ханкенди проходит 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). На полях саммита Президент Ильхам Алиев и лидеры стран, участвующие в мероприятии, собрались за чайным столом. Day.Az представляет эти кадры: