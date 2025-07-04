Президент Ильхам Алиев и лидеры стран, участвующие в саммите ОЭС в Ханкенди, собрались за чайным столом

4 июля в городе Ханкенди проходит 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

На полях саммита Президент Ильхам Алиев и лидеры стран, участвующие в мероприятии, собрались за чайным столом.

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