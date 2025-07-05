В Великобритании появился новый заразный штамм коронавируса XFG "стратус".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом следует из данных британского агентства по здравоохранению (UKHSA).

"В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы", - указано в сообщении. Подчеркивается, что "стратус" может быть более заразным, чем предыдущие версии коронавируса, поскольку мутации позволяют XFG обходить иммунную защиту.

Отмечается, что доля заболеваний вариантами XFG и XFG.3 в Британии с мая выросла в четыре раза и составила 40 процентов. Однако заболеваемость COVID-19 в целом по стране снижается.