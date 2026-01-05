В Баку устанавливаются новые дорожные знаки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, речь идет о специальном знаке, который на ряде перекрестков столицы разрешает поворот направо даже на красный сигнал светофора.

По имеющейся информации, данный знак предоставляет постоянное разрешение на поворот направо при условии уступки дороги. На нем размещена надпись: "Поворот разрешен при уступке дороги".

Отмечается, что применение этого правила было закреплено в законодательстве примерно 5-6 лет назад одновременно с внедрением разметки "жёлтая сетка".