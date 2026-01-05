Мадуро на вертолете доставляется в суд

Николаса Мадуро вывели из тюрьмы для участия в судебном процессе. Он будет доставлен в Нью-Йорк на вертолёте, чтобы предстать перед судом.

Как передает Day.Az, он и его супруга Силия Флорес в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых в федеральном суде Манхэттена.

4 января издание Financial Times писало, что агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США с августа отслеживали передвижения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и арестовали президента страны Николаса Мадуро с женой. Их отправили в США, чтобы судить.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Дональд Трамп сказал, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. Также Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период, а Bloomberg писал, что ведущую роль в управлении страной может взять на себя госсекретарь США Марко Рубио.