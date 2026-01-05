Сотрудники Лувра снова начали забастовку

Сотрудники парижского Лувра возобновили забастовку. Некоторые залы музея все еще закрыты после рождественских выходных, пишет газета Le Parisien, ссылаясь на профсоюзы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 350 сотрудников - представителей разных профессий, среди которых управляющие, специалисты по охране культурного наследия и работники вспомогательных служб, единогласно проголосовали за возобновление забастовки", - сказала представитель профцентра "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Валери Бод.

Профсоюзы сочли предложения Министерства культуры страны по улучшению условий работы недостаточными, отмечает издание.

В декабре сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки, а некоторые сотрудники и вовсе призывали к проведению бессрочной акции протеста. Решение об этом было принято из-за нехватки персонала, а также плохих условий труда. Акция протеста была прекращена из-за того, что сотрудникам так и не удалось договориться с руководством об удовлетворении своих требований.