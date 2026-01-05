Как защитить счетчики воды от мороза?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последние дни в Азербайджане, особенно в регионах, наблюдается резкое похолодание. На фоне низких температур одной из проблем, с которой граждане сталкиваются чаще всего, становится замерзание счетчиков воды и труб. Подобные случаи не только создают бытовые неудобства, но и наносят серьезный ущерб системе водоснабжения, приводя к дополнительным финансовым затратам.

Day.Az изучил ситуацию:

По словам специалистов, основной причиной замерзания счетчиков является их размещение на открытых или недостаточно защищенных участках. Замерзший счетчик не только прекращает подачу воды, но и может вызвать образование трещин в трубах, выход из строя механизма счетчика и, как следствие, необходимость его замены.

Для предотвращения этих рисков, в первую очередь, рекомендуется изолировать счетчики и трубы. Счетчик следует обернуть теплоизоляционными материалами - пенопластом, тканью, специальными изоляционными покрытиями или минеральной ватой. Для труб, находящихся на открытом воздухе, можно использовать теплоизоляционные чехлы или электрические нагревательные ленты. Эти меры значительно снижают риск замерзания в дни, когда температура опускается ниже нуля.

В холодную погоду важно также, чтобы вода оставалась в движении. Специалисты рекомендуют в сильные морозы не перекрывать кран полностью, а оставлять слабую капельную подачу воды. Это помогает предотвратить замерзание воды внутри труб. Если дом или дача длительное время не используются, более безопасным вариантом считается полное сливание воды из труб и счетчика.

Кроме того, особого внимания требует место установки счетчика. Счетчики, расположенные на балконах, в подвалах или на открытых участках, замерзают быстрее. По возможности рекомендуется перенести счетчик в более теплое и закрытое помещение либо обеспечить его дополнительным защитным коробом.

Специалисты подчеркивают, что своевременно принятые простые и доступные меры позволяют предотвратить замерзание счетчиков воды, свести к минимуму аварийные ситуации и избежать дополнительных расходов на ремонт в будущем. В условиях холодной погоды профилактические меры считаются наиболее правильным и экономически оправданным подходом.