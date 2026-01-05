https://news.day.az/world/1807447.html Швейцария заблокировала все активы Мадуро Федеральный совет (правительство) Швейцарии заблокировал все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении правительства.
"5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии", - говорится в тексте.
