Швейцария заблокировала все активы Мадуро

Федеральный совет (правительство) Швейцарии заблокировал все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении правительства.

"5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии", - говорится в тексте.