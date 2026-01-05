"Карван-Евлах" отказался от приобретения легионеров в зимнее трансферное окно

"Карван-Евлах" не планирует усиливаться легионерами в зимнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на комментарий главного тренера команды Физули Мамедова, кадровую ситуацию в клубе в период зимней паузы, передает Day.Az.

"Мы расстались с Сеидом Иранханом. Возможно, еще один-два футболиста уйдут. Из новичков у нас Рауф Рустамли и Самир Абдуллаев", - отметил 48-летний специалист.

Говоря о дальнейшем усилении, тренер подчеркнул приоритет клуба: "Сейчас мы делаем упор на местных игроков. В зимний перерыв приглашать легионеров не планируем".

Отметим, что после 16 туров "Карван-Евлах" с шестью очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги.