"Карван-Евлах" отказался от приобретения легионеров в зимнее трансферное окно
"Карван-Евлах" не планирует усиливаться легионерами в зимнее трансферное окно.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на комментарий главного тренера команды Физули Мамедова, кадровую ситуацию в клубе в период зимней паузы, передает Day.Az.
"Мы расстались с Сеидом Иранханом. Возможно, еще один-два футболиста уйдут. Из новичков у нас Рауф Рустамли и Самир Абдуллаев", - отметил 48-летний специалист.
Говоря о дальнейшем усилении, тренер подчеркнул приоритет клуба: "Сейчас мы делаем упор на местных игроков. В зимний перерыв приглашать легионеров не планируем".
Отметим, что после 16 туров "Карван-Евлах" с шестью очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги.
