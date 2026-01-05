На этих улицах Баку изменились правила движения

В ряде районов Баку установлены новые транспортные и пешеходные светофоры.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.

Новые светофоры введены в эксплуатацию по следующим адресам:

- Хатаинский район - на пересечении Зыхского шоссе и улицы Ингилаба Исмайылова;

- Хатаинский район, поселок НЗС - на пересечении улиц Рашида Багирова и Октая Велиева;

- Наримановский район - на пересечении улиц Азад Гумбатов и Заур Нудиралиев.

Ранее мы сообщали, что в Баку устанавливаются новые дорожные знаки.