На этих улицах Баку изменились правила движения

В ряде районов Баку установлены новые транспортные и пешеходные светофоры. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом. Новые светофоры введены в эксплуатацию по следующим адресам: - Хатаинский район - на пересечении Зыхского шоссе и улицы Ингилаба Исмайылова;