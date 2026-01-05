https://news.day.az/society/1807457.html На этих улицах Баку изменились правила движения В ряде районов Баку установлены новые транспортные и пешеходные светофоры. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом. Новые светофоры введены в эксплуатацию по следующим адресам: - Хатаинский район - на пересечении Зыхского шоссе и улицы Ингилаба Исмайылова;
На этих улицах Баку изменились правила движения
В ряде районов Баку установлены новые транспортные и пешеходные светофоры.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом.
Новые светофоры введены в эксплуатацию по следующим адресам:
- Хатаинский район - на пересечении Зыхского шоссе и улицы Ингилаба Исмайылова;
- Хатаинский район, поселок НЗС - на пересечении улиц Рашида Багирова и Октая Велиева;
- Наримановский район - на пересечении улиц Азад Гумбатов и Заур Нудиралиев.
Ранее мы сообщали, что в Баку устанавливаются новые дорожные знаки.
