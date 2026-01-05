Названо число пассажиров, перевезенных с Бакинского автовокзала в регионы в праздники

Все действующие в республике автовокзалы и автостанции с 29 декабря по 4 января работали в усиленном режиме.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), с Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) в праздничные и нерабочие дни было выполнено 1834 рейса в регионы, 52 410 пассажиров были комфортно и безопасно доставлены в пункты назначения.

Для удовлетворения возросшего по сравнению с обычными днями пассажирского спроса дополнительно были выполнены более 350 рейсов. За этот период с автовокзалов и автостанций в регионах в различных направлениях, включая столицу, 3672 рейсами было перевезено 37 194 пассажира. Билеты предлагались пассажирам в кассах автовокзалов, а также онлайн на портале https://biletim.az/. Через портал biletim.az билеты приобрели 50% пассажиров, что является рекордным показателем.

Спрос на перевозку пассажиров из Баку в регионы и в обратном направлении был полностью удовлетворен, обеспечена их безопасная доставка в пункты назначения.