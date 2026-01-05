https://news.day.az/world/1807403.html Власти Польши призвали ЕС продолжать вооружаться Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте в соцсети X призвал страны Евросоюза продолжать вооружаться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше.
Власти Польши призвали ЕС продолжать вооружаться
Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте в соцсети X призвал страны Евросоюза продолжать вооружаться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец", - написал Туск.
